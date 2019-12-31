مطالب بإعادة النظر بتكلفة إنتاج الخبز وإبرام عقود عادلة لأطراف المنظومة

مخابز
وشهد أمس غلق باب التقدم لعضوية الجمعية العمومية للشعب العامة باتحاد الغرف التجارية، حيث تقدم للجمعية العمومية لشعبة أصحاب المخابز ما يتجاوز ١٤٥٠ عضوًا فى حين تقدم ٦٣ عضوًا بالجمعية العمومية لعضوية مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب المخابز.
وأشار "الرفاعي"، إلى أن برنامجه يتضمن ضرورة إعادة النظر فى تكلفة إنتاج رغيف الخبز بشكل عاجل بسبب إرتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة أنه لم يتم النظر فيها منذ عام 2017، وكذلك إبرام عقود عادلة بين أطراف المنظومة بحيث تكون عقود مُلزمة للجميع يبن واجبات وحقوق أطراف المنظومة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وحتى صاحب المخبز.
أكد "عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة"، على ضرورة إلغاء العقوبات البدنية على أصحاب المخابز والإكتفاء بالغرامات المالية، موضحًا أن أهم المشاكل التى تواجه أصحاب المخابز تكمن فى تعدد العقوبات على المخالفة الواحدة.