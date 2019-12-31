AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مطالب بإعادة النظر بتكلفة إنتاج الخبز وإبرام عقود عادلة لأطراف المنظومة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:17 م
ولاء عبد الكريم
مخابز
مخابز
أعلن أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، عن ترشحه لعضوية مجلس إدارة الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، كاشفًا أنه يسعى لتغيير جذري فى منظومة الخبز بما يحقق صالح جميع أطراف المنظومة.

وشهد أمس غلق باب التقدم لعضوية الجمعية العمومية للشعب العامة باتحاد الغرف التجارية، حيث تقدم للجمعية العمومية لشعبة أصحاب المخابز ما يتجاوز ١٤٥٠ عضوًا فى حين تقدم ٦٣ عضوًا بالجمعية العمومية لعضوية مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب المخابز.

وأشار "الرفاعي"، إلى أن برنامجه يتضمن ضرورة إعادة النظر فى تكلفة إنتاج رغيف الخبز بشكل عاجل بسبب إرتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة أنه لم يتم النظر فيها منذ عام 2017، وكذلك إبرام عقود عادلة بين أطراف المنظومة بحيث تكون عقود مُلزمة للجميع يبن واجبات وحقوق أطراف المنظومة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وحتى صاحب المخبز.

أكد "عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة"، على ضرورة إلغاء العقوبات البدنية على أصحاب المخابز والإكتفاء بالغرامات المالية، موضحًا أن أهم المشاكل التى تواجه أصحاب المخابز تكمن فى تعدد العقوبات على المخالفة الواحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرفة الجيزة: خفض أسعار السلع التموينية بداية ديسمبر

خفض أسعار السلع التموينية الشهر المقبل

اشترط 3 ضمانات.. النواب يكشف موعد تحويل الخبز للدعم النقدي

دعم نقدي إلى جانب العيني.. برلماني يقدم مقترحا جديدا بشأن صرف الخبز

مصير صرف الخبز إلى أين؟ التحول للدعم النقدي يراود الحكومة.. والبرلمان يتحفظ

الخبز بين الدعم النقدي والعيني.. البرلمان يتحفظ: في الوقت الحالي صعب.. وتأكيدات بضرورة وضع ضمانات للمواطنين

ترشيحاتنا

شر انتقام.. بمقطع إباحي عريس يفضح علاقة عروسه بزوج أختها أمام المعازيم

ذبح طيار سوري منشق أمام عائلته في تركيا

اخبار الرياضة| اتحاد الكرة يصدم الأهلي بشأن قيد كهربا.. ضربة جديدة لـ bein sport.. أزمة عنيفة بين ميدو وعادل عبدالمنعم

بسبب التدخل .. حسام حسن يعاقب حارس الزمالك فنيا.. تفاصيل

4 أبراج لم يحالفها الحظ.. تعرف على الأبراج الأكثر حظًا في 2020

فيديوجراف| هل تتراجع أسعار البنزين والكهرباء فى 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور

رغم المخاطر | شاهد أقوى مقطع لـ تطاير الألعاب النارية في سماء سيدني بـ رأس السنة