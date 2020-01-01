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مرأة

3 دقائق.. تخلصي من خدوش حذائك الجلد بطريقة غير متوقعة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:01 ص
طرق التخلص من خدوش
طرق التخلص من خدوش الحذاء الجلد
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نهى هجرس
تعد المنتجات الجلدية هى الأغلى والأهم للكثير من الفتيات، حيث تحاول دائمًا أن تستخدمها بحرص لتبقى بشكل سليم، ولكن يمكن أن تتعرض للخدش، أو يحدث تغير فى لونها بسبب الملابس.

ووفقًا لموقع "wikihow" إليكم أبرز الطرق التى تساعدك على إصلاح المنتجات الجلدية وهى:-

5 خطوات لتنظيف الحذاء الشتوي بشمع العسل إخفاء الخدوش الجلدية.

- نقوم بإزالة أي أوساخ أو أتربة على الجلد.

- نحضر قطعة قماش قطنية ونضع عليها بعض من شمع العسل و نمررها على الخدوش.

- نحضر قطعة قماش قطنية نظيفة وجافة و نمررها على الجلد حتى نزيل أي شمع زائد.

- نترك الجلد لمدة عشرة دقائق حتى يجف الشمع

- نقوم بدهن الجلد بطلاء من نفس لون الجلد ثلاث مرات ونتركه حتى يجف تمامًا.
3 دقائق.. تخلصي من خدوش حذائك الجلد بطريقة غير متوقعة
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