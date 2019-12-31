سلامة : لا يمكن الحديث عن دولة عصرية دون ثورة فكرية في كل المجالات



قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أنه لا يمكن الحديث عن دولة عصرية دون ثورة فكرية في كل المجالات، سواء كانت عن الشأن العام أو الخطاب الديني أو طريقة التفكير، مؤكدا أنه لن تكون هناك حضارة الا بثورة فكرية تتواكب مع هذه الحضارة.



وأضاف سلامة خلال مؤتمر الشأن العام والخطاب الديني الذي يعقد بمؤسسة الأهرام، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربي، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن وزير الأوقاف اختار الطريق الصعب وبدأ سلسلة من النقاشات وخص مؤسسة الاهرام بالتميز، وعقد الصالون



واشار إلي أن هناك تعاون مشترك مع وزارة الأوقاف نفتخر به ويليق بمؤسسة الأهرام التي يمتد تاريخها ل١٤٤ عاما، مشددا علي أن دورها الريادي والتنوير سوف يستمر للابد.