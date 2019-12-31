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أخبار البلد

صدى البلد يرصد أعمال التطوير بميدان التحرير.. صور

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:27 م
ميدان التحرير
ميدان التحرير
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مصطفى كرم _ عدسة : ايهاب عيد
يشهد ميدان التحرير بوسط القاهرة أعمال تطوير بنقل عدد من الكباش من معبد الكرنك لتحيط بالميدان يتوسطها مسلة فرعونية لإبراز الشكل الجمالي للميدان الذي يربط الحاضر بالماضي وتعريف المصريين بعظمة تاريخهم.

ترصد عدسة صدى البلد أعمال التطوير بميدان التحرير بالتصميم الذي تنفذه شركة المقاولون العرب بالتعاون مع محافظة القاهرة ووزارات الآثار والإسكان والتنمية المحلية.

ويشهد تطوير الميدان حاليا بزرع أشجار النخيل وطلاء واجهات العمارات والمحلات وإزالة اللافتات التي تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمراني المتميز، وكذا تجهيز "صينية" الميدان، تمهيدًا لنقل المسلة الفرعونية لتزين صينية الميدان لكي يكون هناك تناسق للمنطقة التاريخية. 

ويأتي ذلك التطوير في إطار خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القاهرة التاريخية وامتداداتها مع القاهرة الخديوية بعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
صدى البلد يرصد أعمال التطوير بميدان التحرير.. صور
صدى البلد يرصد أعمال التطوير بميدان التحرير.. صور
صدى البلد يرصد أعمال التطوير بميدان التحرير.. صور
صدى البلد يرصد أعمال التطوير بميدان التحرير.. صور
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