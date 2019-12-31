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منوعات

شاهد.. كيف احتفل البريطانيون بالكريسماس في الخمسينيات.. ممثل شهير شرب الشمبانيا في حذاء فنانة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
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أحمد شريف
يبدأ الكثير من الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة استعداداتهم لقضاء ليلة مليئة بالمرح احتفالًا بليلة رأس السنة الجديدة وفي هذا السياق استعرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كيف اعتاد سكان لندن على الاحتفال برأس السنة الجديدة في خمسينيات القرن الماضي.

وتظهر الصور التي تتسم باللون الأبيض والأسود الزحام الشديد التي شهدته المناطق المحيطة بنهر التايمز وميدان ترافلجار، في احتفالات رأس السنة في القرن الماضي حيث لم يتركوا المحتفلين موطئ قدم في الساعات المبكرة من احتفالات.

في عام 1947 ،شاهد المحتفلين عرض مبهر من الكلية الملكية للفنون في احتفالات رأس السنة بقاعة ألبرت الملكية ، وسط عروض مهجة من قبل الفنانين الذين ارتدوا الأقنعة والأزياء المزخرفة.

ولكن في عام 1953 ، أخذ الممثل بن ليون الحفلة رأس السنة إلى مستوى جديد تمامًا في فندق سافوي عندما تم تصويره وهو يشرب الشمبانيا في حذاء الممثلة إيدانا رومني .

وفي عامي 1955 و 1956، ذهب المحتفلون جنبًا إلى جنب أثناء مشاهدة العد التنازلي الشهير على لوحات إعلانات سيرك بيكاديللي. 

بينما في عام 1955 أيضًا ، أظهرت الصور المذهلة لقبة القديس بولس وهي تسطع وسط أضواء الكشافات القوية المتواجدة في الشوارع المحيطة.
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