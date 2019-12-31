قبل انطلاقه رسميًا.. تفاصيل الموسم الثالث من The Voice Kids

ينطلق الموسم الثالث من برنامج إكتشاف المواهب The Voice Kids مساء السبت 4 يناير على "MBC مصر".



البرنامج يضم كلا من عاصي الحلاني ومحمد حماقي ونانسي عجرم، في رحلة البحث عن أحلى صوت بين المواهب الصغار في "The Voice Kids"



ويعود المشتركون الصغار إلى الوقوف على المسرح ليستعرضوا مواهبهم الغنائية أمام المدرّبين والجمهور ضمن الموسم الثالث من البرنامج العالمي بصيغته العربية.



وتبدأ رحلة اكتشاف المواهب الصغيرة اعتبارًا من مساء السبت 4 يناير 2020، ويشهد الموسم الجديد تغييرًا في وجوه المدربين-النجوم حيث ينضمّ إلى نانسي عجرم كل من عاصي الحلاني ومحمد حماقي.



وتُستَهل أولى حلقات البرنامج مع مرحلة "الصوت وبس" التي تمتدّ لستة أسابيع، تليها حلقتيْن من "المواجهات"، ثم حلقة "مواجهة أخيرة"، وأخرى ختامية يُتوّج فيها أحد المشتركين الصغار بلقب الموسم الثالث، ويحْذو بذلك حَذوَ الفائزَيْن بالموسميْن الأول والثاني: لين الحايك من لبنان، وحمزة لبيض من المغرب.