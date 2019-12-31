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أخبار البلد

الألعاب النارية تنطلق من أعلى نقطة في برج القاهرة احتفالا بالعام الجديد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:18 م
برج القاهرة
برج القاهرة
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محمد الاسكندرانى
يستعد برج القاهرة اليوم وسط احتفال كرنفالي غير مسبوق النظير لاستقبال العام الجديد بالألعاب النارية وسط أجواء حماسية ساحرة؛ بتزيين البرج بالكامل بالألوان المبهجة بالليزر للعد التنازلي قبل بداية العام بدقيقة.

ويحتفل الآن الزائرون من مختلف أنحاء العالم طوال اليوم معبرين عن فرحتهم بالتقاط الصور وسط زينة أعياد الميلاد وركوب الجمل في الساحة الخارجية.

في حين يسعى جميع العاملين في برج القاهرة بتوظيف كل الأدوات لخدمة الزائرين ونشر البسمة والبهجة لاستقبال العام الجديد، بالإضافة إلى تفعيل النظام الإلكتروني للانتظار، حيث يقوم النظام باستدعاء الجروب المنتظر دون الحاجة إلى الوقوف في طابور إنتظار تقليدي.

كما تسعى الإدارة برئاسة "طارق نور الدين " إلى توظيف الطاقات وتفعيل الخدمات والأنشطة الترفيهية والموسيقي في كافة الطوابق داخل البرج والساحة الخارجية للإحتفال بالعام الجديد، وترك إنطباع له رونق خاص يليق بمكانة مصر التاريخية والثقافية من أحد أهم العالم السياحية فيها.
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