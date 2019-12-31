خلصت الامتحان وقفزت من الثالث.. طالبة تنهي حياتها من أعلى مدرسة بمنيا القمح

تخلصت طالبة بالمرحلة الثانوية الفنية "صنايع"، من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بمدرستها "الصنايع بنات" بقرية السعديين التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية فيما تم إخطار النيابة العامة وجارٍ تحرير المحضر اللازم.





فيما أفادت التحريات بأن الطالبة ألقت نفسها من الطابق الثالث بالمدرسة، عقب الانتهاء من أداء الامتحان في مادة "الرسم" وصعدت إلى الطابق الثالث وألقت بنفسها.





كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة منيا القمح، عن انتحار طالبة بالمدرسة الثانوية الصناعية بقرية السعديين التابعة للإدارة التعليمية بمنيا القمح، إثر سقوطها من الطابق الثالث، داخل مدرسة السعديين بنات بمركز منيا القمح.





وتم نقل الجثة إلى مستشفى السعديين، وإخطار نيابة منيا القمح، وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن الطالبة قفزت من الطابق الثالث بالمدرسة، حيث ارتطمت رأسها بالأرض ما أدى إلى إصابتها بنزيف داخلى وإصابات بالجمجمة.



