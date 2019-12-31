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محافظات

المركز الثقافي بطنطا ينظم احتفالية للأطفال والأسر والعائلات بمناسبة عيد الميلاد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:39 م
احتفالية للأطفال
احتفالية للأطفال والأسر
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أحمد على
أعلن مجلس إدارة المركز الثقافي بطنطا بمحافظة الغربية اليوم تدشين احتفالية كبرى للأطفال والأسر والعائلات من أبناء الشارع الغرباوي وذلك فى إطار توجيهات وزارة الثقافة للتحقيق التواصل الاجتماعي والتلاحم الجماهيري على مستوي قري ومراكز المحافظة .

صرحت بذلك عزه عادل، مديرة مركز المركز الثقافي لافتة إلى أن الهيئة العامة للقصور بالثقافة كرمت العاملين داخل المركز لحصوله على المستوي الأول على مستوى محافظات الجمهورية لافتة بقولها " الحمد لله على ما حققته وشكرا لكل من ساعدني وساندني " .

وأكدت "عزة" أنها كلفت مساعديها بضرورة الاستعداد الكامل لإقامة تدشين احتفالية كبري بمناسبة أعياد الميلاد و الكريسماس مشيرة بقوله " دورنا الإثراء المعرفي والثقافي للتوعية والتثقيف للمواطنين " .

وأشارت الى أن فرقة دار الأوبرا كفرالزيات ستحيي حفل ليلة الميلاد وسيقدم عروض كرنفالية للأطفال مدعومة بفقرات مخصصة لكافة الأسر والعائلات .
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