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حوادث

قبل ساعات من احتفالات رأس السنة.. آداب الجيزة تؤمّن الملاهي الليلية والكازينوهات

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:56 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أعدت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة خطة أمنية محكمة لتامين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة لما تشهده الملاهي الليلية والكازينوهات والكافيات من إقبال عدد كبير من المواطنين.

وتضمنت الخطة التي أعدها العميد طارق حمزة مدير مباحث الآداب بالجيزة والعقيد محمد غراب وكيل مباحث آداب الجيزة حصرا لكافة الملاهي الليلية والكازينوهات بشارع الهرم والذي يخضع لأقسام الطالبية والعمرانية والهرم فضلا عن المحلات والملاهي بمناطق المهندسين والدقي وأكتوبر والمراكب السياحية علي طول الكورنيش حيث تم توزيع الضباط علي كافة المحلات السياحية وغير السياحية.

وتعد الإدارة عدة حملات لضبط المخالفات ويتم تنفيذ الخطة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث بقيادة اللواء محمود السبيلي حيث يتم ملاحظة الحالة الأمنية حول تلك المحلات فضلا عن انتشار لرجال المرور لتسيير الحركة والتمشيط الدوري لخبراء المفرقعات .
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