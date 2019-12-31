لا مكان لمسئول مهمل.. محافظ الشرقية للتنفيذيين: اللي مش قادر يشتغل يقدم اعتذار

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجتماعًا موسعًا لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في قطاعات ( الصحة - التعليم - مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق ) بمراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبوعمر .



وذلك بحضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ، واللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وعلى الصناديلي رئيس مركز ومدينة الحسينية ، وفيصل الدريهمي رئيس مدينة منشأة أبو عمر وبدوي الشحات رئيس مركز ومدينة صان الحجر ومديري الإدارات النوعية بالمراكز الثلاث ، وعدد من نواب البرلمان ، وذلك بقاعة الإجتماعات بمركز ومدينة الحسينية.



استعرض رؤساء المراكز الحضور نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بكل مركز ومدينة ، حيث شدد المحافظ على ضرورة حصر المشكلات التي من شأنها تأخير تنفيذ المشروعات ونهوها في الموعد المحدد حتى يتثنى الوقوف عليها وإيجاد الحلول الفورية لها ، مع المتابعة اليومية للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز لإسراع الخطى في التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ماتقدمه الدولة له من خدمات .



أكد محافظ الشرقية أن الدولة جادة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ عدد 3 مشروعات في قطاع الصرف الصحي لخدمة قرى مركز الحسينية بتكلفة 893 مليون و 500 ألف جنيه شاملة إنشاء ( محطة معالجة – محطات رفع - توسعات وخطوط إنحدار) .



وأشار إلى أنه جار إنشاء محطة مياة البكارشة بتكلفة 480 مليون جنيه لتوفير كوب مياه نقي للمواطنين وللقضاء على نقص مياه الشرب بنطاق شمال المحافظة ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع إزدواج طريق فاقوس / الحسينية بمرحلتيه وبتكلفة تصل إلى 147 مليون جنيه .



أوضح محافظ الشرقية أنه تم البدء فى إنشاء صوامع الغلال بناحية الكسارة بمركز ومدينة الحسينية والمقامة على مساحة 12 فدان بعدد 18 خلية وبسعة تخزينية 5 الآف طن لكل خلية بإجمالى 90 ألف طن بتكلفة حوالى 250 مليون جنيهًا ، مشددًا على سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات طبقًا للتوقيتات الزمنية المحددة .



أكد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بكل مركز ومدينة وحي والمرور اليومي والمفاجئ على المنشآت الصحية والتعليمية لمتابعة انتظام سير العمل بها والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، وإعداد تقرير يومي لمجازاة المقصر ومكافأة المُجد ، وقال المحافظ : لن أسمح بتواجد مسئول مهمل في عمله " واللي مش قادر يشتغل يقدم إعتذار.