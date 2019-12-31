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محافظات

مسجد الرحمة بطور سيناء.. تحفة معمارية على الطراز الفاطمي يطل على خليج السويس

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:01 م
مسجد الرحمة بطور
مسجد الرحمة بطور سيناء
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ايمن محمد
انضم مسجد الرحمة بقرية الجبيل بطور سيناء لمجموعة المساجد ذات الطراز الفريد والتحف المعمارية الإسلامية الجميلة مثل مساجد "الصحابة - المصطفى - السلام" وجمع منهم أشكال من طراز مسجد الصحابة والمصطفى.

وشيد المسجد بجهود أهلية من الشيخ سالم جبيلي حسان من قبيلة المزينة وأشرف عليه مجموعة من المتطوعين وتكلف ما يزيد عن ٨ ملايين جنيه وبني بطراز فاطمي.

وقال فراج سالم جبيلي نجل مشيد المسجد والمشرف على جميع مراحل بنائه،  إن المسجد به جمعية خيرية للمساعدات الإنسانية ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، اسمها فاطمة بنت سالم، وإعطاء دروس دينيه للسيدات.


وأكد المهندس فؤاد توفيق المعماري، الذي صمم مسجد الصحابة إن مسجد الرحمة بطور سيناء تحفة معمارية فريدة علي الطراز الفاطمي مشيرا إلي أنه أخذ أشكال من مسجد الصحابة ومسجد المصطفى بشرم الشيخ.

وقد أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن المسجد سوف يفتتح الجمعة القادمة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وسوف تنقل منه صلاة الجمعة على الهواء مباشرة بواسطة التليفزيون المصري.
مسجد الرحمة بطور سيناء.. تحفة معمارية على الطراز الفاطمي يطل على خليج السويس
مسجد الرحمة بطور سيناء.. تحفة معمارية على الطراز الفاطمي يطل على خليج السويس
مسجد الرحمة بطور سيناء.. تحفة معمارية على الطراز الفاطمي يطل على خليج السويس
مسجد الرحمة بطور سيناء.. تحفة معمارية على الطراز الفاطمي يطل على خليج السويس
مسجد الرحمة بطور سيناء.. تحفة معمارية على الطراز الفاطمي يطل على خليج السويس
مسجد الرحمة بطور سيناء.. تحفة معمارية على الطراز الفاطمي يطل على خليج السويس
مسجد الرحمة بطور سيناء.. تحفة معمارية على الطراز الفاطمي يطل على خليج السويس
مسجد الرحمة بطور سيناء.. تحفة معمارية على الطراز الفاطمي يطل على خليج السويس
مسجد الرحمة بطور سيناء.. تحفة معمارية على الطراز الفاطمي يطل على خليج السويس
مسجد الرحمة بطور سيناء.. تحفة معمارية على الطراز الفاطمي يطل على خليج السويس
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