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محافظات

مياه الفيوم تبحث 27 شكوى فى لقاء خدمة المواطنين

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:57 م
شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقدت إدارة خدمة المواطنين بالإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم لقاءا لخدمة المواطنين لبحث الشكاوى المتعلقة بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى والتجارى وذلك برئاسة اللواء هشام درة رئيس الشركة وبحضور المهندس عادل عبدالمنعم رئيس القطاع التجارى والمحاسب سيد عبدالحميد مدير عام الرقابة والمتابعة بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة .

بحث اللقاء شكاوى مياه الشرب والصرف الصحى والبالغ عددهم ١٢ شكوى حيث تم عرضهم على مسئولى مياه الشرب والصرف الصحي .

كما وجه اللواء هشام درة رئيس الشركة رؤساء القطاعات بضرورة سرعة حل مشاكل المواطنين، وذلك تلبية لتوجيهات وتعليمات السيد الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم بالتواصل مع كافة المواطنين داخل المحافظة وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لحل مشكلاتهم.

كما أصدر تعليماته للقطاع التجارى وإدارة المشاركة المجتمعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة بمعاينة ١٥ حالة غير قادرة تم استقبالهم خلال لقاء اليوم وتحويلهم للجمعيات الأهلية من أجل دفع قيمة المقايسة نيابة عن المواطن إذا ثبت خلال معاينة المنزل أن الحالة غير قادرة على دفع قيمة المقايسة وأنها تستحق .

كما أعرب درة عن سعادته بتفاعل المواطنين ووصول شكواهم الى المسئول الذى يستطيع ان يضع الحلول والبدائل للشكوى وأن هذا اللقاء المستمر على مدار أكثر من ثلاث سنوات الشركة تجنى ثماره الآن لأننا وضعنا ايدينا على المشاكل الفعلية بعيدا عن التضخيم والذى بدورنا نقوم بحل المشكلة على الفور بعد دراستها وبحثها.

مياه الفيوم تبحث 27 شكوى فى لقاء خدمة المواطنين
مياه الفيوم تبحث 27 شكوى فى لقاء خدمة المواطنين
مياه الفيوم تبحث 27 شكوى فى لقاء خدمة المواطنين
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