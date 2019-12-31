خالد الصاوي: الجمهور أهم مؤشر لأداء الفنان .. فيديو

أكد الفنان الكبير خالد الصاوي أنه اذا كان الانسان على علم بالشخص الخبيث فهو من حظه الجيد انه قد علمه حتى يكون على حذر في التعامل معه مؤكدا "انا على المستوى الشخصي اذا وجدت شخص خبيث لا اقوم بالتعامل معه على الإطلاق".



واضاف الصاوي خلال وجوده ضيفا ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على فضائية cbc أنني واجهت عدة اشياء قامت بإحباطي عندما كنت صغيرا في السن حتى كنت على اقتناع بأنني ممثل غير جيد .



وتابع أن الشيء الوحيد الذي أقنعني بأنني ممثل جيد كان الجمهور مشيرا إلى أن النقاد والمخرجين والأهل والأقارب مهمون ولكن رأي الجمهور أهم مؤشر لأداء الفنان.



وأشار الصاوي أن في بعض الأحيان أعود بالحنين إلى بعض أعمالي وبعض المشاهد الذي قمت بأدائها وأحكم على نفسي كفنان حتى اذا قمت بأدائها بشكل جيد.



وقال: قمت بتحية نفسي ببعض الأعمال والمشاهد على سبيل المثال "مشهد من مسلسل "هي ودافنشي" معلقا "أنا بخاف من مسلسل أهل كايرو وخاتم سليمان" كما أننى أتابعهما الآن.