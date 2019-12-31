الإفصاح عن مصدر المال شرط إيداع النقود في البنوك السعودية

أصدرت النيابة العامة السعودية قرارا بضرورة الإفصاح عن مصدر الأموال للعميل عند إيداعها بالبنوك، لافتة إلى أن الإخلال بصحة البيانات تعرّض للمساءلة.



وذكرت النيابة العامة السعودية -عبر حسابها الرسمي بـ تويتر-: توجب الأنظمة والتعليمات البنكية تجاه العميل الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعليّ من العملية المالية عند التعامل مع المؤسسات المالية".



وأكدت النيابة العامة انه في إذا قام عميل البنك بالتضليل وإعطاء معلومات خاطئة فإن ذلك يعرضه للعقاب حيث أضافت قائلة" وحال الإخلال بصحة تلك البيانات موجب للمساءلة.



وكشفت الصفحة الرسمية للنيابة العامة السعودية-في تغريدة أخرى- عن عقوبة جريمة غسل الأموال، حيث بيًنت أن الغرامة المالية تصل إلى سبعة ملايين ريال أو بالسجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة أو بكلتا العقوبتين، مع الحكم بمصادرة الأموال المغسولة ومتحصلاتها، طبقًا لنظام مكافحة غسل الأموال.