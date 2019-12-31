استنفار وتقنيات مستحدثة.. أمن الجيزة يرفع حالة التأهب في احتفالات رأس السنة

راجعت مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير الأمن خطط تامين دور العبادة والكنائس والمناطق الترفيهية قبل ساعات من احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد للتأكد من نشر وتمركز الخدمات في أماكنها.



رفعت مديرية الأمن حالة التأهب القصوى للحالة "ج"، ونشرت فرقا من المفرقعات بمحيط الكنائس والملاهي الليلية و الكافيهات والمتنزهات، مع استمرار إلغاء جميع الإجازات للضباط والأفراد.



تضمنت الخطط الأمنية التي اشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها مع الحفاظ على حرم آمن بمحيط كل كنيسة يمنع انتظار السيارات بها والذي تم زيادة مساحته بمقدار عدة أمتار بعيدا عن أبواب الكنيسة وتم عمل ممرات لمرور الزائرين والمصلين لإحكام السيطرة حتى وصولهم لمدخل الكنيسة المزود ببوابة إلكترونية للكشف عن المفرقعات، وتم مراجعة عدد من التقنيات الحديثة للإسهام في زيادة عملية التامين حيث تم الاستعانة بعدد من ضباط المرور المزودين بكاميرات محمولة للتمركز ضمن الخدمة أمام الكنيسة لمراقبة أية تحركات غريبة وتسجيلها من خلال الكاميرا التي تقوم بعملية بث مباشر لغرفة العمليات المتواجدة في مديرية الأمن أو إدارة المرور .



ومن بين تلك الإجراءات التقنية المستحدثة أيضا الاستعانة بسيارات مرسيدس الشرطة الحديثة المزودة بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية ووسائل الاتصال والربط، ومدعمة بمنظومة كاميرات متطورة (CCTV) و(ANPR) لرصد الحالة الأمنية وتوثيقها على الطرق والمحاور الرئيسية والتي تتميز أيضا بخاصية تحديد أرقام السيارات والتعرف على اللوحات المطلوب ضبطها والسيارات المبلغ بسرقتها حيث ترسل سيارة الشرطة إشارة إلي لوحات السيارة المسروقة وتطلق صافرة في محيط عدة أمتار وتعلو الصافرة كلما تقترب سيارة الشرطة من السيارة المسروقة .



وتضمنت الاستعدادات قيام ضباط إدارة المفرقعات بفحص كافة البوابات الإلكترونية بمداخل الكنائس والفنادق للتأكد من صلاحيتها وإعداد خطة مرورات دورية لفحص كافة نطاقات دور العبادة المسيحية وتعيين عناصر الكشف عن المفرقعات بالإضافة إلى الخدمات الأمنية البحثية والنظامية وشملت الاستعدادات نشر الأقوال الأمنية والمدرعات وسيارات الانتشار السريع والارتكازات المسلحة تحت رئاسة العميد خالد كمال مدير إدارة الوحدات بالجيزة بكافة المحاور المرورية والمناطق المهمة والحيوية والمجهزة بأطقم من الضباط والأفراد القادرة على التعامل مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام في هذه الأماكن قبل وأثناء الاحتفالات وتكثيف الخدمات المرورية في الشوارع وفى مختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية.