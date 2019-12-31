بعد إعلان رغبته فى شراء ناد سعودي.. تركي آل الشيخ يكشف عن أمنياته فى 2020

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على مشاركة جمهوره أمنياته لعام 2020 المتبقي على قدومه ساعات قليلة.



وكشف آل الشيخ عن امنياته في عام 2020، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك مقترن كلامه بالفيديو :" آخر أمنياتي لعام 2020.



وكان الفيديو الذي نشره ال الشيخ به اغنية عبد الحليم حافظ "موعود" وبدأ الفيديو من أول مقطع "أمانة يا دنيا أمانة".



وكان آل الشيخ قد أكد أنه سيكون أول من يتقدم لشراء ناد سعودي حال تم تطبيق قرار خصخصة الأندية بالمملكة.

