حصاد 2019.. خبير يرصد إنجازات مصر في النمو الاقتصادي ..فيديو

قال محسن عادل خبير الاقتصاد والاستثمار، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبدأت الدولة تحقق مؤشرات إيجابية في الاقتصاد.





وأضاف محسن عادل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر واحدة من أكبر 3 دول في العالم في معدل النمو ومن الأكثر إنفاقًا على البنية التحتية في شبكة الطرق والمياه والصرف وعمليا التطوير.





وتابع محسن عادل، "نستقبل العام الجديد بـ"سد عالي" جديد وهو محطة بنبان للطاقة الشمسية وتوازي حجم إنتاج السد العالي من الكهرباء".





وأكمل محسن عادل "مصر تكتفي ذاتيا من الغاز وتقوم بتصديره، وميزان المدفوعات عاد إلى المستوى الإيجابي".





وتابع محسن عادل "الجنيه المصري مصنف من أفضل 3 عملات أداء أمام الدولار في 2019 وفقا لتصنيفات المؤسسات الدولية الاقتصادية"، مضيفا "6 خطوات في 2020 ومنها البدء في مرحلة الإصلاح الثانية المرتكزة على إطلاق الطاقات الصناعية والتكنولوجية في مصر".



