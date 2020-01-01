البرلمان يكشر عن أنيابة بشأن نقل تماثيل كباش معبد الكرنك إلى ميدان التحرير.. نواب: يؤثر بالسلب على قيمتها التاريخية والأثرية.. ويخالف الأعراف الدولية المنظمة للحفاظ على الآثار

أمين عام الأعلى للآثار يكشف حقيقة نقل 4 كباش من الأقصر إلى ميدان التحرير

بيان عاجل بالبرلمان عن نقل 4 تماثيل كباش من الأقصر

طلب إحاطة جديد في نقل 4 كباش من الأقصر إلى ميدان التحرير

تحرك برلماني عاجل ضد نقل تماثيل كباش معبد الكرنك إلى ميدان التحرير





أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه لا صحة لما تردّد حول نقل 4 تماثيل من طريق الكباش بالأقصر إلى ميدان التحرير، مؤكدًا أن ما سوف يتم نقله 4 كباش كانت فى معبد الكرنك، وكان يغطيها التراب.





وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه لا خطورة من نقل التماثيل لميدان التحرير، مشيرًا إلى أنه يتم نقل العديد من التماثيل بين المحافظات دون ضرر.





وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه خلال الفترة الحالية جار العمل على ترميم التماثيل التي ستنقل من معبد الكرنك لميدان التحرير وبمجرد ان يتم الإنتهاء سيتم نقلها.





وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن فكرة نقل تماثيل كباش معابد الكرنك ولدت منذ بضعة أشهر عندما تم الاستقرار على نقل تماثيل من الأقصر لمتحف الحضارة بالفسطاط





وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن الفكرة ستتم وستنفذ فى موكب ملكي يشهده العالم.





وفي المقابل، أعلن حسين فايز عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن نقل 4 من تماثيل الكباش من الأقصر إلى ميدان التحرير.





وأضاف "فايز" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن نقل تماثيل من الأقصر إلى ميدان التحرير يعرضها لعوامل التعرية التي تصاحب التغيرات الجوية والمناخية، وهو ما يؤثر بالسلب على قيمتها التاريخية والأثرية، إضافة إلى التكلفة التي تتحملها الدولة لنقلها من الأقصر إلى ميدان التحرير.





وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك بدائل كثيرة يمكن من خلالها تطوير ميدان التحرير بعيدًا عن وجود أي خسائر تاريخية او مالية تقع على الدولة، من أبرزها الاستفادة من فناني مصر التشكيليين في تصميم نموذج مصغر من هذه التماثيل الحقيقية ووضعها في ميدان التحرير والإشارة إلى وجود الأصل منها في الأقصر بهدف الترويج.





ووصف النائب نقل هذه التماثيل بالعبث، مؤكدا أنه سيقوم بتقديم طلب احاطة في وجه وزارة السياحة والآثار لتحقيق في هذا الأمر وبيان الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة لتنفيذ هذه الخطوة غير الصائبة.





كما توجه النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والآثار بالبرلمان، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بشأن نقل أربعة تماثيل كباش من الأقصر .





وقال النائب، في بيان له اليوم الإثنين، إن هناك حالة من الغضب تنتاب أهالي الأقصر بعد قيام وزارة الآثار بنقل "مسلة" وأربعة تماثيل كباش من بين تماثيل موجودة خلف واجهة معبد الكرنك "الصرح الأول" على جانبي الفناء، لافتًا إلى أن هذا الأمر يخالف الأعراف الدولية المنظمة للحفاظ على الآثار والمباني التاريخية.





وأشار عضو لجنة السياحة بالبرلمان إلى أن ما حدث مخالف أيضًا لقانون الآثار، حيث إن نقل هذه التماثيل من موقعها التاريخي إلى وسط القاهرة لتزيين ميدان التحرير ، قد يعرضها لعوامل التعرية والتي تصاحب التغيرات الجوية والمناخية، وهو ما يؤثر بالسلب على قيمتها التاريخية والآثرية.





وتابع إدريس، كان من الأفضل أن تقترح وزارة الآثار مسابقة لاختيار أفضل تصميمات لوضعها في ميدان التحرير أو عمل مستنسخات دقيقة لتلك الكباش وللمسلة المراد نقلها، ولدينا من النحاتين المصريين ممن يمتلكون الموهبة والبراعة للقيام بذلك.





كما تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب اليوم الأحد الماضي، ببيان عاجل إلى البرلمان لرئيس الوزراء ووزيري الآثار والسياحة والإسكان بشأن نقل تماثيل من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير.





وأوضح عبد الغني، أن البيان العاجل بشأن إعلان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن نقل أربعة تماثيل ضخمة لكباش "تماثيل على شكل أبي الهول برأس كبش" من معبد الكرنك للقاهرة للاستخدام في أعمال تطوير ميدان التحرير، وذلك حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.





ويأتي ذلك مع الجولة التفقدية لميدان التحرير التي قام بها رئيس مجلس الوزراء ووزراء الآثار والسياحة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة.





وأشار عبدالغني إلى أن أعمال تطوير الميدان تنفذها شركة المقاولون العرب، والتي بدأت منذ فترة في اعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون وإعداد الصينية بالميدان لنقل المسلة الفرعونية وغيرها من الاعمال بالتزامن مع انتقال الوزارات والحكومة العام المقبل إلى العاصمة الإدارية.





وتساءل النائب قائلا: "ما مدى العلاقة بين تطوير ميدان التحرير والحفاظ على الطراز المعماري بنقل أربعة كباش ضخمة من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير؟!"، وما هي الدراسات التي تم الاعتماد عليها في نقل تلك الكباش إلى ميدان التحرير؟.





وتابع: "ما هي تكلفة نقل تلك الكباش وتداعيات التغيرات الجوية على تلك التماثيل التي تُعد ثروة مصرية وملكا للمصريين يجب الحفاظ عليها، بل والعمل على الاستفادة منها وليس عرضها في الشوارع؟".





واستكمل: "ما هي الأسباب التي دفعت الحكومة ووزارة الآثار والسياحة لنقل أربعة كباش ضخمة من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير؟؛ و لماذا لم تحاول الحكومة الاستفادة من فناني مصر التشكيليين في تصميم تماثيل على هذا الشكل بدلًا من تلك التكلفة لعمليات النقل والاكتفاء بنقل المسلة وتزيين الميدان بها؟".



