مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية بالكنائس ودور العبادة لتأمين احتفالات عيد الميلاد

أجري اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية اليوم جولة تفقدية مفاجئة للوقوف على مدي انتظام الخدمات والأقوال الأمنية بمحيط الكنائس ودور العبادة على مستوي شوارع وميادين مركزي طنطا والمحلة الكبري وذلك فى إطار خطة وزارة الداخلية لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوي قري ومراكز المحافظة .



رافق مدير الأمن خلال جولته كل من اللواء محمود عيد حكمدار مديرية الأمن بالغربية واللواء حازم الدهبي حكمدار مركزي سمنود والمحلة واللواء مجدي عوض مساعد مدير فرقة المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية.



كما أعطي مدير الأمن توجيهاته الى مأموري مراكز وأقسام الشرطة بأهمية تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية ومتابعة كاميرات المراقبة على الأسوار ومحيط الكنائس على مدار اليوم الكامل، وعمل الحرم الأمن ومنع وقوف السيارات بجوار الكنائس.



كما وجه مدير الأمن باهمية ارتداء الصدارى الواقية من الرصاص والخوذ الصلب والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم، وتشغيل البوابات الالكترونية على مداخل الكنائس والاستعانة بأفراد امن الكنيسة للتعرف وتفتيش المترددين على الكنيسة، وتطبيق روح القانون في إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية لما يلاقى ذلك من استحسان المواطنين، وملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وإجراء الاستيقاف القانوني وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن .

