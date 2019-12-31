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رياضة

المقاولون العرب يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:54 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب
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حبيبة معتز
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس اليوم الثلاثاء، تدريباته الجماعية. 

ويعقب التدريب الإعلان عن قائمة اللاعبين المختارين لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الـ11 لبطولة الدوري والمقرر لها غدا الأربعاء باستاد الاسكندرية.

وتتوجه حافلة المقاولون الي محافظة الإسكندرية اليوم للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق المدينة الساحلية لمواجهة زعيم الثغر.

وحقق المقاولون الفوز علي الاسماعيلي بهدفين دون رد، في الجولة الماضية وقبله الفوز علي حرس الحدود بهدف نظيف باستاد المكس، ليرفع الذئاب رصيده للنقطة 22 في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر برصيد 24 نقطة ولكن يبقي للاحمر مبارتين مؤجلتين إحداهما مع الزمالك.
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