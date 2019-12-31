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خالد الصاوي يكشف أسرار وكواليس علاقته بالفنان خالد صالح.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:56 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الفنان خالد الصاوي أن هناك عددا من الفنانين في مصر كانوا نجوما كبار واستطاعوا خلال الفترات الماضية كسر الزمن وحققوا نجاحا كبيرا يستحقونه مؤكدا أن النجم تامر حسني هو أحد أسباب قبول العمل في فيلم "الفلوس".

وأضاف الفنان خالد الصاوي خلال وجوده ضيفا ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا عبر فضائية cbc ان فكرة الفيلم كانت جيدة مشيرا إلى أن العمل عليها وبمشاركة فنانين كبار يساعدون على نجاح العمل. 

وتابع الفنان خالد الصاوي أن الفنان الكبير خالد الصاوي كانت علاقة أخوة وكنت اعتبره بمثابة الأب الروحي لي ولأصدقائي منذ أن كنا بمسرح الجامعة بكلية الحقوق بفترة الثمانينات. 

وأشار الفنان خالد الصاوي أن خالد صالح كان على علم بما يريده في حياته على عكس من بعض الفنانين الذين يعملون في أكثر من مجال.

وقال الفنان خالد الصاوي إن رحيل الفنان خالد صالح أثر فيا بشكل كبير وأتذكر دائما مواقفه معي وأشعر دائما كأنه معي وما زال موجودا.
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