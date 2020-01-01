الجوهري يطالب بدراسة الأسواق العالمية لزيادة تصدير الأثاث للخارج

قال عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن افتتاح مدينة الأثاث الجديدة تساهم في توفير العديد من فرص العمل بالاضافة إلى توفير العملة الصعبة بشروط.





وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن توفير عملة صعبة لابد أن يكون هناك معارض دولية في جميع المدن الجديدة مثل مدينة الأثاث الجديدة بدمياط وغيرها لعرض المنتجات أمام شريحة كبيرة من الدول حول العالم مما يساهم في زيادة نسبة الصادرات.





وأكد النائب ضرورة دراسة الأسواق الخارجية من جانب الدولة لمعرفة أبرز المنتجات التي تشغل الرأي العام لديهم ويحتاجون إليها وتكثيف الجهود لتلبيتها، مشيرًا إلى ضرورة إحلال الواردات الإنتاج بهدف الاكتفاء لتقليل الاستيراد.



