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الفضائيات تتسارع لتقديم أفضل ما لديها بـ ليلة رأس السنة.. الحياة تعرض مسرحية أهلًا رمضان لأول مرة .. و دى إم سى تستضيف ثلاث نجوم غنائية.. والتليفزيون المصرى يُطوع برامجه للاحتفال بـ 2020

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:06 م
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
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حمادة خطاب
الفضائية المصرية تحتفل بليلة رأس السنة لـ عام 2020
قناة الحياة تعرض مسرحية "أهلًا رمضان" حصريًا للنجم محمد رمضان
وروتانا تعرض فيلم عنتر ابن ابن ابن شداد للنجم محمد هنيدى
إيهاب توفيق وراغب علامة وبهاء سلطان ضيوف دى إم سى
وأوكا وأورتيجا ضيفيّ قناة mbc مصر

تستعد جميع القنوات الفضائية المصرية للإحتفال بليلة رأس السنة لـ عام 2020 على طريقتها الخاصة، حيث عكفت معظم البرامج على تقديم أفضل ما لديها لجذب الجمهور فى هذة الليلة .

ويرصد صدى البلد فى التقرير التالى أبرز السهرات الخاصة بالفضائيات احتفالا بالعام الميلادي الجديد ... 

قناة الحياة

تعرض قناة الحياة مسرحية "أهلًا رمضان" حصريًا على شاشة القناة للنجم محمد رمضان، مساء اليوم، كما يقدم الشيف حسن حلقة خاصة عن رأس السنة بمأكولات ليلة رأس السنة ويقدم خلالها العديد من الأطباق الشهية.

قناة dmc

يحل الفنان إيهاب توفيق ضيفًا ببرنامج مساء dmc في التاسعة مساءً، فيما يحل راغب علامة وبهاء سلطان ضيوفًا على برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس في الحادية عشرة مساءً، كما يقيم برنامج السفيرة عزيزة حلقة خاصة في الثالثة عصرًا.

قناة mbc مصر

تستضيف ياسمين عز في حلقة رأس السنة مطربي المهرجانات أوكا وأورتيجا في برنامج "حديث المساء" وذلك في العاشرة مساء، كما تعرض القناة اليوم مسلسلات سك على اخواتك ولمعي القط وعفاريت عدلي علام والحصان الأسود.

روتانا سينما

تعرض قناة روتانا سينما عددا من الأفلام الشيقة اليوم احتفالا برأس السنة هي "الكيت كات" في الثانية عصرًا، وأسوار القمر في الرابعة والنصف عصرا، ويا تهدي يا تعدي في الثامنة مساءً، وعنتر ابن ابن ابن شداد في العاشرة مساءً، والريس عمر حرب في الثانية عشرة صباحًا، وليلة ساخنة في الثانية صباح أول يناير.​

التليفزيون المصري

القناة الأولى

تقدم القناة الأولى تغطية حية لاحتفالات المصريين بأعياد السنة الميلادية الجديدة في الشوارع والميادين، كما يقدم برنامج "الطباخ" مجموعة من أشهي الوصفات لأكلات المصريين في احتفالاتهم بأعياد الميلاد، وتطوع القناة برامج "مصر النهاردة" و"كرة كل يوم" و"الست هانم" و"ستوديو وان" للاحتفال بالعام الجديد وتقدم القناة الفيلم العربي "الستات" وتعرض القناة الأولى في السهرة مسرحية "شارع محمد علي".

القناة الثانية

تقوم بتطويع برامج "طعم البيوت" و"بنصبح عليك" و"مصر جميلة" و"بكرة لينا" و"زينة" و"السجادة الحمراء" و"العالم يغني" و"على أرض مصر" و"طريق الأمل" لتغطية الاحتفالات،كما تقدم القناة حفل الفنانة نسمة عبد العزيز، وتعرض القناة الفيلم الأجنبي "any thing but love"

القناة الفضائية

تقوم القناة بتطويع بعض برامجها للاحتفال بالعام الجديد مثل برنامج شقاوة شطار وبرنامج سيدتى وحديث الصباح كما تقدم برامج القناة حصاد متنوع للعام 2019 كبرنامج مباشر من مصر وبرنامج ستديو الثقافة ومزازيك، كما تعرض القناة أجزاء من حفلات من ليالي التليفزيون، وحفل عيد الحب للفنان مدحت صالح، كما تذيع القناة فيلم بنات العم وفيلم عفريته اسماعيل ياسين.

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