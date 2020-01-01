محافظ الغربية يتابع إجراءات تأمين الكنائس.. ويقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد.. ويوجه بإزالة الأتربة من الشوارع المحيطة بالكنائس ومتابعة حالة النظافة

محافظ الغربية يتابع إجراءات تأمين الكنائس بحي أول وثان طنطا

رحمي يوجه بإزالة الأتربة من الشوارع المحيطة بالكنائس ومتابعة حالة النظافة

تقديم التهنئة للأساقفة ورجال الدين المسيحي بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد

نقل رئيس الوحدة المحلية بالشين ومدير المركز التكنولوجي في الغربية بسبب سوء الأداء





قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة تفقدية بحي أول وثان طنطا لمتابعة إجراءات تأمين الكنائس بنطاق كل حي بمناسبة الإحتفال برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد ، جاء ذلك بحضور المستشار العسكري للمحافظة ورئيسا حى أول وثان طنطا .





حيث بدأ محافظ الغربية جولته بحي أول طنطا وتفقد كنيسة (الأقباط الأنجيلية - كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس وشهداء طنطا - كنيسة القديسة دماينة – كنيسة العذراء) ، موجهًا رئيس حي أول طنطا بإزالة الأتربة من الشوارع المحيطة بالكنائس ومتابعة حالة النظافة بصفة مستمرة بالشوارع وإزالة أي إشغالات قد تحدث أثناء الإحتفالات .





وتابع محافظ الغربية جولته بنطاق حي ثان طنطا حيث تفقد كنيسة ما رمينا – كنيسة مار جرجس الحمراء) مكلفًا رئيس حي ثان طنطا بدهان الأعمدة والبلدورات المحيطة بالكنائس.





وخلال الجولة؛ قدم محافظ الغربية تهانيه للأساقفة ورجال الدين المسيحي بمناسبة إحتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد متمنيًا لهم قضاء أعياد سعيدة ، وأن تظل روح الترابط والمحبة بين المسلم والمسيحي.





كما قرر محافظ الغربية، نقل رئيس الوحدة المحلية بالشين ومدير المركز التكنولوجى بمجلس مدينة قطور وخصم 3 أيام من راتب العاملين بالمركز بسبب سوء الأداء.





جاء ذلك خلال جولته المفاجئة على مركز ومدينة قطور صباح اليوم بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، والتي بدأها بتفقد المركز التكنولوجي حيث لاحظ وجود إهمال بالمركز وسوء حالته على الرغم من تجديده مؤخرًا وعدم تقديم الخدمة المنوط بها من خلاله وعلى الفور أصدر قراره السابق.





وتابع محافظ الغربية جولته بقرية الشين حيث زار كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم مار جرجس ، وخلال جولته بالقرية لاحظ عدم رفع نواتج مياه الأمطار وعدم تمهيد الطرق بالقرية وكذا وجود أعمال بناء مخالفة بنطاق القرية، حيث أصدر قراره بنقل رئيس الوحدة المحلية والإيقاف الفوري لأعمال البناء المخالف ومصادرة معدات ومواد البناء.





كما قام محافظ الغربية أيضًا بتفقد كنيسة العذراء بمدينة قطور وكنيسة أبو مقار بأسيوط ، موجهًا رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة بنطاق الكنيسة وتمهيد الطرق المؤدية إليها والعمل على ردم كافة الحفر وإزالة المطبات العشوائية من جميع طرق المدينة وتمهيدها بإستخدام المعدات المتاحة.





وخلال مرور محافظ الغربية على طريق طنطا / كفر الشيخ لاحظ قيام العديد من الأهالي بتوبير الأراضي الزراعية وردمها بمخلفات البناء تمهيدًا للبناء المخالف.



