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تعليم

تعرف على آخر موعد للمشاركة في الأنشطة العلمية التي تقدمها أكاديمية البحث والمركز الدولي للهندسة الوراثية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:01 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون المثمر بين الأكاديمية والمركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB فى مجال البحث العلمى حيث يقوم مركز ICGEB بدعم عقد وإقامة أنشطة علمية فى المراكز البحثية فى الدول الأعضاء، وتشمل الأنشطة العلمية إقامة وعقد ورش عمل ودورات تدريبية نظرية وعملية ومؤتمرات واجتماعات علمية.

وتهدف الى تحقيق التواصل بين العلماء والباحثين والمجتمع المدنى وصانعى القرار لهذا سيتم أعطاء الأولوية للأنشطة العلمية التى تتناول موضوعات ذات أهمية على المستوى الوطنى والاقليمى.

وتدعم ICGEB الأنشطة البحثية من خلال الفئات التالية:

- اجتماعات ICGEB وينظمها المركز فى الدول الآتية : ايطاليا والهند وجنوب أفريقيا
- ورش عمل ودورات لتقديم التدريب العملى و النظرى تحت رعاية الهيئة البحثية
- ويدعم برنامج مستقبل العلوم Future of Science الأنشطة العلمية التى تناقش موضوعات علمية حيوية ، ويدعم برنامج Seeds of Science اجتماعات مصغرة تهدف لإقامة شبكات لتسهيل التعاون العلمى.

ومن الجدير بالذكر أن آخر موعد للتقديم الكترونيا فى المركز هو 28 فبراير 2020 وأخر موعد لقبول الطلبات ورقيا فى الأكاديمية 22 مارس 2020 ، لمزيد من المعلومات والتقدم الكترونيا يرجى الدخول علي الرابط التالى:

https://www.icgeb.org/activities/meeting-and-courses/call-for-proposal-meeting-and-courses/
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