وزارة الأوقاف تنظم ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب العلماء

تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (المنيا ، والبحيرة ، وجنوب سيناء ) ، الجمعة القادمة بتاريخ : ( 8جمادي أول 1441 هـ) ، (3 يناير 2020م) ، تحت عنوان : " الدخول في معية الله عز وجل ، أسبابه وآثاره ".



القافلة الأولى : إلى محافظة المنيا ( دير مواس ) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / أحمد إبراهيم الشحات

الشيخ / السيد أحمد محمد علي سليمان

الشيخ / حلمي عبد العظيم محمد

الشيخ / أبو هريرة محمد علي منصور

الشيخ / أحمد عبد النبي بركات

الشيخ / محمد حسن عبد البصير

الشيخ / ماجد صلاح دياب

الشيخ / محمد بداري فخري

الشيخ/ عبد التواب غندور كريم

الشيخ / أحمد سمير كمال

القافلة الثانية : إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ/ محمد محمد عبده رضوان

الشيخ / حسام الدين عبد الحميد العجيزي

الشيخ / أحمد السيد العجيزي

الشيخ / محمود عبد الرحمن عبد العاطي

الشيخ / عماد الطيب الوكيل

القافلة الثالثة : الخميس الموافق : 2 يناير 2020م إلى محافظة جنوب سيناء(شرم الشيخ ومدينة الطور)، وعلى رأس القافلة الشيخ / إسماعيل الراوي (مدير المديرية) ويشارك فيها كل من :

الدكتور / خالد صلاح الدين حسونة ( مدير عام الإرشاد الديني )

الدكتور/ محمود جاهين ( مدير عام شئون القرآن )

الدكتور/ خالد السيد غانم( مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة )

الدكتور/ سعيد حامد مبروك ( عضو المركز الإعلامي )

الشيخ / ماجد راضي فرج ( جنوب سيناء )

الشيخ / إبراهيم عبد النبي الصانع ( جنوب سيناء )

الشيخ / محمد رجب السيد عبد الدايم ( جنوب سيناء )



يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.



