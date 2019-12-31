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أخبار البلد

وزارة الأوقاف تنظم ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب العلماء

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:10 م
وزارة الأوقاف تنظم
وزارة الأوقاف تنظم ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب العلماء
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عبد الرحمن محمد
تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (المنيا ، والبحيرة ، وجنوب سيناء ) ، الجمعة القادمة بتاريخ : ( 8جمادي أول 1441 هـ) ، (3 يناير 2020م) ، تحت عنوان : " الدخول في معية الله عز وجل ، أسبابه وآثاره ".

القافلة الأولى : إلى محافظة المنيا ( دير مواس ) ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / أحمد إبراهيم الشحات
الشيخ / السيد أحمد محمد علي سليمان
الشيخ / حلمي عبد العظيم محمد
الشيخ / أبو هريرة محمد علي منصور
الشيخ / أحمد عبد النبي بركات
الشيخ / محمد حسن عبد البصير
الشيخ / ماجد صلاح دياب
الشيخ / محمد بداري فخري
الشيخ/ عبد التواب غندور كريم
الشيخ / أحمد سمير كمال
القافلة الثانية : إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ/ محمد محمد عبده رضوان
الشيخ / حسام الدين عبد الحميد العجيزي
الشيخ / أحمد السيد العجيزي
الشيخ / محمود عبد الرحمن عبد العاطي
الشيخ / عماد الطيب الوكيل
القافلة الثالثة : الخميس الموافق : 2 يناير 2020م إلى محافظة جنوب سيناء(شرم الشيخ ومدينة الطور)، وعلى رأس القافلة الشيخ / إسماعيل الراوي (مدير المديرية) ويشارك فيها كل من :
الدكتور / خالد صلاح الدين حسونة ( مدير عام الإرشاد الديني )
الدكتور/ محمود جاهين ( مدير عام شئون القرآن )
الدكتور/ خالد السيد غانم( مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة )
الدكتور/ سعيد حامد مبروك ( عضو المركز الإعلامي )
الشيخ / ماجد راضي فرج ( جنوب سيناء )
الشيخ / إبراهيم عبد النبي الصانع ( جنوب سيناء )
الشيخ / محمد رجب السيد عبد الدايم ( جنوب سيناء )

يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.

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