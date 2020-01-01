لـ صحة طفلك.. 5 أكلات تساعد على حماية وحفظ بصره

تقضى العديد من الأطفال فترات طويلة أمام التلفاز، أو الموبايل مما يؤثر على صحة نظرهم بالسلب، ولذلك يجب الحفاظ على صحة نظرهم عن طريق تقديم الأكلات المفيدة التى تساعد على حماية وحفظ بصرهم.





ووفقًا لموقع " healthline" إليكم أبرز الأكلات التى تساعد على حماية نظر الأطفال.





البيض:-

يحتوي صفار البيض على فيتامين أ والزنك واللوتين، حيث يساعد فيتامين أ على حماية القرنية ،والزنك على سلامة الشبيكة، واللوتين على تقليل فرص الإصابة بمشاكل البصر.





الأسماك الدهنية:

تناول الأسماك الدهنية مرتين أسوعيًا يساعد على الحماية من الإصابة بمشاكل البصر، حيث تعتبر الأسماك من الأكلات الغنية بأوميجا 3 لذلك ننصح بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين.





المكسرات:-

اللوز والفول السوداني من أهم المكسرات التي تساعد على الحفاظ على النظر وتقويته حيث إن المكسرات غنية بأوميجا 3 التي تساعد على تحسين الرؤية برفع معدلات الأحماض الأمينية.





السبانخ:-

تحتوي الخضروات الورقية مثل الملوخية والجرجير والسبانخ على مادة اللوتين التي تساعد على حماية العين من الأشعة الضارة وأيضًا تحمي من الإصابة باعتام عدسة العين. كما أن الخضروات الورقية غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي العين من الإصابة بالأمراض التي تسببها حرارة الشمس.





الفلفل الأخضر:-

يحتوي الفلفل الأخضر على العديد من العناصر المهمة لصحة العين مثل البيتا كاروتين وفيتامين أ وكل تلك المواد تساعد على تقوية البصر.