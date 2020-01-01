AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في ليلة رأس السنة.. طريقة تحضير تورتة الكراميل خطوة بـ خطوة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:23 ص
تورتة ليلة رأس السنة
تورتة ليلة رأس السنة
Advertisements
نهى هجرس
تحتار العديد من السيدات حول الأطباق التى يمكنها تقديمها بمناسبة رأس السنة، ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل تورتة رأس السنة على طريقة الشيف سالى فؤاد.

مقادير تورتة رأس السنة:-
- طبقة تورتة موس التوفي
- 2 كوب سكر
- كوب كريمة لباني سائلة
- 425 جرام شيكولاتة بيضاء مبشورة
- كوب لبن
- باكو كريم شانتيه 
- 3 ملعقة كبيرة بودرة جيلاتين
- كوب ماء مغلي
- طبقة جاناش الشيكولاتة
- نصف كيلو شيكولاتة غامقة مبشورة
- ربع كيلو كريمة لباني
- كيكة شيكولاتة جاهزة

طبقة قبعة الكراميل
كيلو سكر 

طريقة تحضير تورتة رأس السنة
طبقة تورتة موس التوفي

* ذوبي الشيكولاتة في الكريمة اللباني على النار وذوبي السكر على النار لتحصلي على الكراميل ثم اخلطي السكر على مراحل مع الشيكولاتة لتحصلي على التوفي

* اخلطي اللبن مع باكو كريم شانتيه من دريم وضيفيه على التوفي على مراحل واخلطي جيدا ثم ذوبي الجيلاتين في مياه مغلية وضيفيه للتوفي لتحصلي على الخليط النهائي

* ادهني وعاء الكيك بقليل من الزيت ثم ضعي ورق زبدة ثم ضعي الخليط وادخليه الثلاجة حتى يجمد

* اقلبيها فوق كيكة الشيكولاتة المغطاة بالجناش ويمكنك تزينها بأصابع الشيكولاتة

طبقة جاناش الشيكولاتة

* ذوبي الشيكولاتة مع الكريمة في وعاء على النار ثم ضعي هذا الصوص على كيكة الشيكولاتة الجاهزة

طبقة قبعة الكراميل

* ذوبي السكر على النار لتحصلي على الكراميل

* ضعي قالب شكل القبعة بالمقلوب ثم ضعي فوقه فويل وادهنيه بالزيت وارسمي عليه خيوط من الكراميل واتركيه حتى يجف

* انزعي الوعاء والفويل ببطئ ثم ضعي القبعة على التورتة واحتفلي بتورتة رأس السنة 2015

Advertisements

ترشيحاتنا

لفت الأنظار بوسامته.. أحدث ظهور لشقيق ياسمين صبري

رامي صبري يتألق في أولى سهرات حفل رأس السنة.. صور

إسعاد يونس تستقبل 2020 بتقبيل ضيفها على الهواء.. فيديو

على غرار برج خليفة.. أهالي المحلة الكبرى يحتفلون بأعياد الميلاد

رسالة أوكا وأورتيجا لـ حمو بيكا على الهواء| شاهد

النني قريب من الدوري الإيطالي.. ماذا ينقص ميلان للعودة إلى منصات التتويج من جديد؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد شيبة يشعل حماس الجمهور في ليلة رأس السنة.. صور

مصطفى حجاج و آلا كوشنير في حفل رأس السنة .. صور

رامي صبري يتألق في أولى سهرات حفل رأس السنة.. صور