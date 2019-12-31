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أخبار العالم

اليونان تحذر أردوغان: لدينا حلفاء أقوياء وقدرة على الردع

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:59 م
رئيس الوزراء كيرياكوس
رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس
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وكالات
ردا على سؤال حول التهديدات التي تمثلها تركيا للسيادة اليونانية، وجه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس تهديدا شديد اللهجة إلى أنقرة حيث قال إن "التحديات الجيوسياسية لا تخيفنا، الحق في صالحنا، لدينا حلفاء أقوياء، لدينا القدرة على الردع لصد أي مطالبات بحقوقنا السيادية".

وفي رسالته بمناسبة العام الجديد، أعرب ميتسوتاكيس، الذي تولى الحكم بعد أن أطاح المحافظون بحزب سيريزا في الانتخابات العامة التي أجريت في يوليو الماضي، عن ثقته في أن اليونانيين قادرون على تخطى أي عقبات يمكن أن تقف في طريقهم خلال 2020.

وأضاف أنه يدعم ظهور "الثقة الوطنية الجديدة" المعتمدة على أفعال جرئية وتفكير أكثر انفتاحا.

وتابع ميتوتاكيس، بعد أن تخلص من إرث سيريزا المتمثل في "الركود وانعدام الأمن والشعبوية"، أن اليونان بدأت أخيرا في المضي قدما بمزيج من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتعليمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقا مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المؤقتة للتدخل في الشأن الليبي وسرقة ثروات البحر المتوسط من الغاز والبترول.
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