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وزير الاتصالات: ربط 33 ألف مبني حكومي بشبكة الألياف الضوئية .. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:06 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات،إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعمل على جذب الاستثمارات ويعمل على لفت أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم إلى مصر التى حازت المركز الاول في جذب الاستثمارات في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.

وأضاف "عمرو طلعت"خلال لقائة على قناة "أكسترا نيوز"أن مصر حازت على 27%من مجموع الاستثمارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاستثمارات وتكنولوجيا المعلومات وهذا يؤكد أن قطاع الاتصالات المصري لدية الكثير من الكفاءات القادرة على الأبداع.

وأوضح"عمرو طلعت"أن قدرة الشباب المصرى والشركات المصرية الناشئة على جذب هذه الاستثمارات يعد من الايجابيات التي حدث في مصر ونعمل على ربط نحو 33 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية .

وتابع"عمرو طلعت"أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استطاع ان ينشئ أكثر من شركة جديده 1500 كمان ان حجم الاستثمارات تزايد في سنة 2019 بنسبة 23%.

واستكمل"عمرو طلعت"ان هذه الشركات تعمل علي توفير فرص عمل وتعمل على جلب العديد من الاستثمارات الخارجية التي تعود بالنفع على مصر وشبابها .
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