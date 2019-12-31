طريقة عمل شوربة الشوفان بالخضار للشيف شربيني

نقدم لكم طريقة عمل شوربة الشوفان بالخضار بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير شوربة الشوفان بالخضار

كوسة

مرقة

مكعبات دجاج

شوفان

لبن رايب

جزر

زبدة

ملح – فلفل



طريقة تحضير شوربة الشوفان بالخضار

* في حلة على النار ضعي الماء والمرقة والجزر والكوسا المقطعين مكعبات واتركيها حتى تغلي مع ملح وفلفل، ثم اضيفي مكعبات الدجاج

* بعد ان تغلي ارفعي قطع الدجاج ثم اضيفي الشوفات واتركيها لتغلي مرة أخرى ثم اعيدي قطع الدجاج

* اضيفي اللبن الرايب ثم ارفعيه عن النار فورا وقدميها ساخنة