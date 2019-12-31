60 جنيها.. حديقة الحيوان تعلن عن تخفيض سعر التذكرة.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، إنه سيتم فتح حديقة الحيوان الثلاثاء 7 يناير بـ 5 جنيهات للتذكرة بمناسبة عيد الميلاد.





وأضاف معاون وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، إن الوزارة خفضت سعر التذكرة من 65 جنيها لـ 5 جنيهات فى هذا اليوم.





وأوضح معاون وزير الزراعة، أن هذا اليوم يستقبل عددا كبيرا من المواطنين ولذلك تم فتح الحديقة بـ 5 جنيهات بدلا من 65 جنيها.





وكشف معاون وزير الزراعة، أن يوم الثلاثاء هو يوم العطلة الأسبوعية للحديقة، ولكن قرار رفع التذكرة سينخفض يوم الثلاثاء.



