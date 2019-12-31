60 جنيها.. حديقة الحيوان تعلن عن تخفيض سعر التذكرة.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، إنه سيتم فتح حديقة الحيوان الثلاثاء 7 يناير بـ 5 جنيهات للتذكرة بمناسبة عيد الميلاد.
وأضاف معاون وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، إن الوزارة خفضت سعر التذكرة من 65 جنيها لـ 5 جنيهات فى هذا اليوم.
وأوضح معاون وزير الزراعة، أن هذا اليوم يستقبل عددا كبيرا من المواطنين ولذلك تم فتح الحديقة بـ 5 جنيهات بدلا من 65 جنيها.
وكشف معاون وزير الزراعة، أن يوم الثلاثاء هو يوم العطلة الأسبوعية للحديقة، ولكن قرار رفع التذكرة سينخفض يوم الثلاثاء.
أشار معاون وزير الزراعة، إلى أن، هذا القرار سيكون يوم الثلاثاء القادم فقط، وستعود الأسعار لطبيعتها من الثلاثاء الذي يليه.