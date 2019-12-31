بصورة جديدة.. دنيا عبد العزيز تحتفل بالعام الجديد

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تحتفل من خلالها بـ ليلة رأس السنة.



وعلقت دنيا على الصورة قائلة : "كل عام وانتم بخير 2020".



يذكر أن دنيا عبد العزيز شاركت مؤخرًا فى بطولة مسلسل " قيد عائلى"، الذى قام ببطولته عدد من الفنانين أبرزهم ميرفت أمين وبوسى وعزت العلايلى .



ويدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع الذي يدور بين الجميع - الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات.