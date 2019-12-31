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فن

بصورة جديدة.. دنيا عبد العزيز تحتفل بالعام الجديد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:08 م
دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز
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محمد بدران
نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تحتفل من خلالها بـ ليلة رأس السنة.

وعلقت دنيا على الصورة قائلة : "كل عام وانتم بخير 2020".

يذكر أن دنيا عبد العزيز شاركت مؤخرًا فى بطولة مسلسل " قيد عائلى"، الذى قام ببطولته عدد من الفنانين أبرزهم ميرفت أمين وبوسى وعزت العلايلى .

ويدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع الذي يدور بين الجميع - الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات.
بصورة جديدة.. دنيا عبد العزيز تحتفل بالعام الجديد
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