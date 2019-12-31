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فن

من الحرم المكي.. علي ربيع يحتفل بـ العام الميلادي الجديد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:11 م
علي ربيع
علي ربيع
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مصطفى كرم
شارك الفنان علي ربيع جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال أدائه مناسك العمرة.

وهنأ علي ربيع متابعيه بالعام الميلادي الجديد قائلا: "مفيش صوره أحلى من كده اقولكم بيها سنة جديدة سعيدة إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير على كل الشعوب #علي_ربيع".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "كل سنة وأنت طيب يا علي" و "عمرة مقبولة" و "ربنا يتقبل منا ومنكم وعام سعيد".

ساعات قليلة ويشهد العالم قدوم العام الميلادي الجديد وسط ترقب واحتفال عدد كبير من المواطنين حول العالم بحلول عام 202‪0 في أجواء مليئة باللهجة والسرور التي تجمع الاهل والأصدقاء للاحتفال بنهاية العام الحالي واستقبال عام جديد.
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