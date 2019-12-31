من الحرم المكي.. علي ربيع يحتفل بـ العام الميلادي الجديد

شارك الفنان علي ربيع جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال أدائه مناسك العمرة.
وهنأ علي ربيع متابعيه بالعام الميلادي الجديد قائلا: "مفيش صوره أحلى من كده اقولكم بيها سنة جديدة سعيدة إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير على كل الشعوب #علي_ربيع".
ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "كل سنة وأنت طيب يا علي" و "عمرة مقبولة" و "ربنا يتقبل منا ومنكم وعام سعيد".
ساعات قليلة ويشهد العالم قدوم العام الميلادي الجديد وسط ترقب واحتفال عدد كبير من المواطنين حول العالم بحلول عام 2020 في أجواء مليئة باللهجة والسرور التي تجمع الاهل والأصدقاء للاحتفال بنهاية العام الحالي واستقبال عام جديد.