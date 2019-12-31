من الحرم المكي.. علي ربيع يحتفل بـ العام الميلادي الجديد

شارك الفنان علي ربيع جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال أدائه مناسك العمرة.





وهنأ علي ربيع متابعيه بالعام الميلادي الجديد قائلا: "مفيش صوره أ حلى من كده اقولكم بيها سنة جديدة سعيدة إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير على كل الشعوب #علي_ربيع".





ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "كل سنة وأنت طيب يا علي" و "عمرة مقبولة" و "ربنا يتقبل منا ومنكم وعام سعيد".



