على متن مركب.. فاطمة ناصر تهنئ جمهورها بالعام الجديد

نشرت الفنانة فاطمة ناصر صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تحتفل من خلاله بليلة رأس السنة.



وظهرت فاطمة ناصر بملابس البحر على متن مركب وعلقت على الصورة، "كل سنة وانتم طيبين وان شاء الله بالصحة والنجاح والعمل المثمر".



وكانت آخر أعمال فاطمة ناصر مسلسل "الحلاج صراع الجواري" والذي تم عرضه في السباق الرمضانى الماضي.



بطولة كوكبة من النجوم، في مقدمتهم الفنان غسان مسعود ومنذر رياحنة وركين سعد ، من تأليف للكاتب أحمد المغربي والمخرج على محيي الدين، وإنتاج «أي سي ميديا برودكشن».



كما شاركت فاطمة ناصر فى مسلسل "قابيل" الذى تم عرضه في رمضان الماضى وشاركها فى البطولة محمد فراج ومحمد ممدوح.