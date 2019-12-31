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مصر الدولة الأولى والوحيدة التي قامت بتكريم الجاليات الأجنبية بعد مبادرة "العودة للجذور"..فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:34 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أنه كان لا بد من تقديم رسالة قوية للشباب المصريين بالخارج بأن مصر دولة حاضنة لكل الثقافات وكل الجنسيات والأديان.

واضافت وزيرة الهجرة خلال حوار مسجل لها على هامش فعاليات منتدى شباب العالم عبر فضائية on e مع الإعلامية رانيا هاشم أن الحالة المصرية الخاصة حتى الأن يجب أن نتوقف عندها مشيرة إلى أن لا يوجد مسمى جاليات من اليونان أو قبرص ولكن يوجد ما يسمى يونانيين مصريين وقبرصيين مصريين .

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن هذا لا يوجد في اى مكان اخر في العالم فيشعر الأجنبي بانه جزء من هذه الدولة وفي الوقت الحالي ترفض القيادة السياسية ان تطلق لقب لاجئ على أي شخص من الأشقاء الذي يلجا إلى مصر في حالة عدم الإستقرار بدولته .

وأشارت وزيرة الهجرة أن مباردة "العودة للجذور" والتي تم طلاقها في عام 2017 وكانت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم العمل مع الممثل اليوناني والقبرصي على هذه المبادرة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم أن هذه المبادرة تؤكد بان مصر الدولة الأولى والوحيدة التي قامت بتكريم الجاليات الأجنبية التي تعيش على أرضها .
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