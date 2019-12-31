أهداف مؤتمر اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي للتعليم بجامعة حلوان

أعلنت كلية التربية بجامعة حلوان عن تنظيمها المؤتمر الدولي الثاني والعلمى التاسع عشر لكلية التربية تحت عنوان اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى للتعليم.



و يهدف المؤتمر الى البحث فى مستقبل التعليم فى ظل التحول الرقمي واقتصاد المعرفة لخلق تعليم وتعلم يرتقى بشخصية المتعلم ويمكنه من اللحاق بركب التكنولوجيا، وتشجيع الحركة العلمية بين المؤسسات العلمية والجامعات والمراكز البحثية لبناء جيل من الباحثين قادر على التنافس في مجال التمكين الرقمي ، الارتقاء بمستوى البحث العلمي خاصة البحوث التطبيقية المرتبطة باقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي في التعليم



كما يلقى الضوء على التجارب الدولية والعربية حول التطورات والابتكارات في مجال اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى، كما يهدف المؤتمر الى عرض تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى التعليم والتعلم والتقويم وبناء الوعي بثقافة التقويم كمدخل لجودة التعليم والتمكين الرقمى فى دعم فئات المتعلمين .



ويرأس المؤتمر الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الدكتور إيمان صلاح الدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .



ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث .



وتبدأ فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة التاسعة يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 ويستمر حتى الخميس 27 فبراير 2020 بقاعة المؤتمرات بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان بالمنيل .