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رياضة

ماطولتش لسه.. وائل جمعة يسخر من سيد معوض بطريقة فكاهية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:27 م
وائل جمعة وسيد معوض
وائل جمعة وسيد معوض
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محمد بدران
نشر وائل جمعة لاعب الأهلي ومنتخب مصر المعتزل، صورة عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهر وائل جمعة بصحبة سيد معوض مدرب العام لمنتخب مصر، في إحدى صالات الجيم، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيهم.

وداعب وائل جمعة صديقه بتعليق علي الصورة قال فيه: "حبيبي يا بسبس مبسوط أنى شوفتك لسه مطولتش برضه".

وتولى سيد معوض منصب مساعد مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب ومحمد بركات وطارق مصطفى وأيمن طاهر.

يذكر أن سيد معوض لعب في النادى الأهلى ومنتخب مصر فى مركز الظهير الأيسر حيث انتقل إلى صفوف النادى الأهلى عائدا من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادي طرابزون سبور.

وأعلن سيد معوض الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، وحصد مع النادى الأهلى العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 2012 و 2013.
ماطولتش لسه.. وائل جمعة يسخر من سيد معوض بطريقة فكاهية
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