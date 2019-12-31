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رياضة

لست عبقريا.. جوارديولا يكذب أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:31 م
صدى البلد
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عمر سلامة
رد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على مديح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون.

ووصف أنشيلوتي، نظيره جوارديولا بالعبقري، قبل المواجهة التي تجمعهما غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز (طالع التفاصيل).

وقال جوارديولا، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنشيلوتي واحد من أذكى الأشخاص، إنه قادر دائمًا على التدريب بغض النظر عن الفريق الذي يدربه".

وأضاف المدرب الإسباني: "لقد قاد إيفرتون للانتصار في المباراتين الماضيتين، لذلك ستكون مواجهة صعبة بالنسبة لنا".

وأردف: "أعتقد أن عودته للدوري الإنجليزي بمثابة أخبار رائعة لكرة القدم في إنجلترا، فهو يستطيع القيام بعمل رائع مع إيفرتون".

وبسؤاله عن وصف أنشيلوتي له بالعبقري، أجاب: "لست كذلك".
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