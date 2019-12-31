مجموعة الأهلي.. طائرة حربية تقل النجم الساحلي إلى السودان لمواجهة الهلال في دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية تونسية أن بعثة النجم الساحلي ستسافر الى السودان على متن طائرة عسكرية لخوض مباراة الجولة الرابعة امام الهلال السوداني ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



ويلتقي النجم الساحلي مع الهلال السوداني تقام التي تدور يوم 11 يناير وتعتبر مباراة حاسمة وهامة جدا ستحدد المترشح لربع نهائي رابطة الابطال الافريقية.



وأكد موقع الصريح اون لاين أن مسئولي النجم الساحلي استنجدوا بطائرة حربية لنقل البعثة إلى السودان.



يذكر أن النجم الساحلي خسر من الهلال بهدف نظيف على ملعب رادس ضمن الجولة الثالثة بدوري الأبطال.