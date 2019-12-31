AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا.. بوروسيا دورتموند يعلن رحيل فيجيل لـ بنفيكا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:29 م
جوليان فيجيل
جوليان فيجيل
Advertisements
محمد رشاد
أصدر نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله رحيل لاعب وسط الفريق، جوليان فيجيل لنادي بنفيكا في نافذة الانتقالات الشتوية.

ويُعد هذا الإعلان مفاجئًا، حيث لم تكشف أي تقارير صحفية، خلال الفترة الماضية، عن إمكانية رحيل صاحب الـ"24" عامًا، عن أسود الفيسيتفال.

وعلّق مايكل زورك المدير الرياضي للنادي على رحيل فيجيل قائلًا: "جوليان جاء إلينا لطلب الرحيل، ووافقنا بسبب كل ما قدمه للنادي، ونتمنى له كل التوفيق في مستقبله".

وأوضح بيان دورتموند، أنّ فيجيل سيسافر إلى البرتغال، خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل الخضوع للفحص الطبي، لإكمال الصفقة.

ولم يكشف بيان دورتموند عن قيمة الصفقة، ولكن تقارير صحفية، كشفت أنّ بنفيكا حصل على 20 مليون يورو، مقابل الموافقة على بيع فيجيل.

يُذكر أنّ فيجيل قد شارك في 20 مباراة مع دورتموند هذا الموسم بمُختلف المسابقات وسجّل هدف وحيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب ليفربول .. مانشستر يونايتد يتخذ قرارًا مهما بشأن صفقة نجم دورتموند

رسميا.. جواو فيليكس يفوز بجائزة الفتى الذهبي متفوقا على دي ليخت

الدوري الألماني .. بروسيا دورتموند يتعادل 3-3 مع لايبزيج

صراع ثلاثي قوي على ضم نجم نابولي في يناير

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يصدم الأهلي بشأن قيد كهربا فى الميركاتو الشتوي

الأهلى بمن حضر.. ضربة قوية تربك حسابات فايلر قبل مواجهة مصر المقاصة

من الحرم المكي .. روجينا تؤدي مناسك العمرة مع أشرف زكي وتهنئ متابعيها بالعام الجديد

قبل مواجهة الأهلي.. أزمة عنيفة بين ميدو وعادل عبد المنعم فى المقاصة

وكيل كلوب: يورجن يرغب في الاستمرار مع ليفربول ومحمد صلاح فى خطة الفريق للمستقبل

بعد غياب سنوات .. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة تيسير فهمى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه رسميًا.. تفاصيل الموسم الثالث من The Voice Kids

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور