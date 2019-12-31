رسميا.. بوروسيا دورتموند يعلن رحيل فيجيل لـ بنفيكا

أصدر نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله رحيل لاعب وسط الفريق، جوليان فيجيل لنادي بنفيكا في نافذة الانتقالات الشتوية.





ويُعد هذا الإعلان مفاجئًا، حيث لم تكشف أي تقارير صحفية، خلال الفترة الماضية، عن إمكانية رحيل صاحب الـ"24" عامًا، عن أسود الفيسيتفال.





وعلّق مايكل زورك المدير الرياضي للنادي على رحيل فيجيل قائلًا: "جوليان جاء إلينا لطلب الرحيل، ووافقنا بسبب كل ما قدمه للنادي، ونتمنى له كل التوفيق في مستقبله".





وأوضح بيان دورتموند، أنّ فيجيل سيسافر إلى البرتغال، خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل الخضوع للفحص الطبي، لإكمال الصفقة.





ولم يكشف بيان دورتموند عن قيمة الصفقة، ولكن تقارير صحفية، كشفت أنّ بنفيكا حصل على 20 مليون يورو، مقابل الموافقة على بيع فيجيل.



