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فن

بإطلالة جذابة.. رولا سعد تهنئ متابعيها بالعام الجديد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:37 م
رولا سعد
رولا سعد
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محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام احتفالًا بليلة رأس السنة.

وعلقت رولا سعد على الصورة قائلة : "مع بداية العام لا تنظر للخلف...وانسى كل خيباتك و صدماتك وتذكر أن كل شيئ سيمضي
‏تذكر اللحظات الجميلة فقط..‏ بداية عام جديد،،قصة جديدة،،فرصة جديدة ‏ابتسم واندفع للحياة،،القادم أفضل بإذن الله ..
‏أتمنى لي و لكم سنه خالية من الأوجاع
‏مليئة بالحب و السعادة ...🙏🏻🌹
Happy new year 2020🎁🎊🎉".

وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.


أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.


يذكر أن رولا سعد طرحت كليب "اتقدم يا فرعون"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية السابقة التي استضافتها مصر.


وأهدت رولا سعد كليب "اتقدم يا فرعون" للشعب المصري، وللنجم محمد صلاح وكذلك لدعم منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
بإطلالة جذابة.. رولا سعد تهنئ متابعيها بالعام الجديد
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