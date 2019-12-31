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شكرى أبوعميرة: سيتم نقل تراث ماسبيرو على أجهزة رقمية وديسكات لكي يتم الحفاظ عليها لوقت أكبر.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:37 م
شكرى أبوعميرة
شكرى أبوعميرة
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محمد حليم قنديل
قال شكرى أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن تراث ماسبيرو مهم جدا بالنسبة له ولا يمكنه التفريط فى تاريخ ماسبيرو.

وأضاف شكري أبو عميرة، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن هناك تعليمات لكل المخرجين الموجودين بماسبيرو بعدم المساس بأي أشرطة فيديو يكون عليها تسجيلات.

وتابع عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أنه يتم نقل جميع تراث ماسبيرو على ديسكات وأجهزة رقمية لكى يتم الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.

وأشار إلى أن، المشكلة التى يواجهونها مخرجون ماسبيرو بعدم توافر شرائط لكي يتم التسجيل عليها، فتم حل هذه المشكلة.

وأوضح شكري أبو عميرة، أنه يعمل فى ماسبيرو منذ عام 1976، مضيفا أنه مهندس قبل أن يكون مخرجا.

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