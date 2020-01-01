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اقتصاد

في الربع المالي الأول.. الحكومة تخفض مساعدات محدودي الدخل لـ6.04 مليار جنيه

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:07 ص
مصروفات
مصروفات
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محمد يحيى
قلصت الحكومة من حجم المساعدات الاجتماعية المقدمة للفئات الأولى بالرعاية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 6.04 مليار جنيه بعد أن رصدت لها 12.5 مليار جنيه في نفس الربع من العام المالي الماضي بتراجع قدره 6.5 مليار جنيه.

قال تقرير صادر عن وزارة المالية إنه الموازنة العامة قلصت من مصروفاتها على المزايا الاجتماعية الممنوحة للفئات الأولى بالرعاية إلى 13.53 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي الجاري بعد أن كانت 18.752 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له.

رفعت الحكومة من مصروفاتها بصورة طفيفة علي بند مزايا الأمان الاجتماعي إلي 5.51 مليار جنيه بعد أن كان 4.725 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الماضي.

لكنها قلصت في المقابل من المزايا الاجتماعية الممنوحة للعاملين بالدولة إلى 45 مليون جنيه في الربع المالي الأول بعد أن كانت 47 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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