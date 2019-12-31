قبل ساعات من قدوم العام الجديد هاشتاج #راس_السنة يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #راس السنة احتفالا بإستقبال العالم الميلادي الجديد 2020
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
جبر الخواطر يوم راس السنه حاجه حلوه 😂
بالتوفيق ان شاء الله
وأسأل الله ان تمر مناسبة رأس السنة بخير
بما اني بقضي راس السنه بروحي ابي مسلسلات وافلام
كالعادة.. و زي كل سنة بقضي ليلة رأس السنة في مكاني المفضل..السرير 🛏️
يلا اشوفكوا السنة الجاية ان شاء الله 👋
كل سنة وانتم طيبين ❄️☃️ Happy New Year
بكرة رأس السنة الميلادية 2020🎄
يارب تكون سنة جديدة سعيدة علينا كلنا 🙏😊
بس اشمعنى أول يناير/ كانون الثاني ؟! وازاي يبقى اسمه كانون الثاني وهو أول شهر ؟! ومن امتى بقى كدة ؟! 🤔
وليه كل تقويم ليه بداية مختلفة ؟!
#السماء_بيتي
في نهاية ديسمبر، ابتسم لسنة راحلة، انسى من مسحت من حياتك واستقبل من يريد الدخول لحياتك، قل للراحلين وداعًا وللقادمين أهلًا. اجعل منه نهاية قصة مؤلمة وبداية قصة سعيدة.
#راس_السنه_الميلاديه
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
جبر الخواطر يوم راس السنه حاجه حلوه 😂
بالتوفيق ان شاء الله
وأسأل الله ان تمر مناسبة رأس السنة بخير
بما اني بقضي راس السنه بروحي ابي مسلسلات وافلام
كالعادة.. و زي كل سنة بقضي ليلة رأس السنة في مكاني المفضل..السرير 🛏️
يلا اشوفكوا السنة الجاية ان شاء الله 👋
كل سنة وانتم طيبين ❄️☃️ Happy New Year
بكرة رأس السنة الميلادية 2020🎄
يارب تكون سنة جديدة سعيدة علينا كلنا 🙏😊
بس اشمعنى أول يناير/ كانون الثاني ؟! وازاي يبقى اسمه كانون الثاني وهو أول شهر ؟! ومن امتى بقى كدة ؟! 🤔
وليه كل تقويم ليه بداية مختلفة ؟!
#السماء_بيتي
في نهاية ديسمبر، ابتسم لسنة راحلة، انسى من مسحت من حياتك واستقبل من يريد الدخول لحياتك، قل للراحلين وداعًا وللقادمين أهلًا. اجعل منه نهاية قصة مؤلمة وبداية قصة سعيدة.
#راس_السنه_الميلاديه