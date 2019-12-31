AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قبل ساعات من قدوم العام الجديد هاشتاج #راس_السنة يتصدر تويتر

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:22 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #راس السنة احتفالا بإستقبال العالم الميلادي الجديد 202‪0

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎جبر الخواطر يوم راس السنه حاجه حلوه 😂

‏‎بالتوفيق ان شاء الله
وأسأل الله ان تمر مناسبة رأس السنة بخير

‏بما اني بقضي راس السنه بروحي ابي مسلسلات وافلام

‏كالعادة.. و زي كل سنة بقضي ليلة رأس السنة في مكاني المفضل..السرير 🛏️
يلا اشوفكوا السنة الجاية ان شاء الله 👋

‏كل سنة وانتم طيبين ❄️☃️ Happy New Year
بكرة رأس السنة الميلادية 2020🎄
يارب تكون سنة جديدة سعيدة علينا كلنا 🙏😊
بس اشمعنى أول يناير/ كانون الثاني ؟! وازاي يبقى اسمه كانون الثاني وهو أول شهر ؟! ومن امتى بقى كدة ؟! 🤔
وليه كل تقويم ليه بداية مختلفة ؟!
‎#السماء_بيتي

‏في نهاية ديسمبر، ابتسم لسنة راحلة، انسى من مسحت من حياتك واستقبل من يريد الدخول لحياتك، قل للراحلين وداعًا وللقادمين أهلًا. اجعل منه نهاية قصة مؤلمة وبداية قصة سعيدة.
‎#راس_السنه_الميلاديه

‏‎
Advertisements

ترشيحاتنا

قلوب متحجرة.. البواب أمام الجنايات بتهمة تعذيب ابنة عشيقته حتى الموت.. وشقيق الضحية كشف المستور

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور

جمال الغندور: سيد عبدالحفيظ عايزني شاهد مشفش حاجة.. فيديو

بعد غياب سنوات .. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة تيسير فهمى

الخارجية تحذر من تداعيات إرسال قوات تركية إلى ليبيا على دول المنطقة

فوربس: أوروبا يمكنها منع تركيا من التدخل في ليبيا بهذه الطريقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه رسميًا.. تفاصيل الموسم الثالث من The Voice Kids

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور