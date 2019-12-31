قبل ساعات من قدوم العام الجديد هاشتاج #راس_السنة يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #راس السنة احتفالا بإستقبال العالم الميلادي الجديد 202‪0



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏‎جبر الخواطر يوم راس السنه حاجه حلوه 😂



‏‎بالتوفيق ان شاء الله

وأسأل الله ان تمر مناسبة رأس السنة بخير



‏بما اني بقضي راس السنه بروحي ابي مسلسلات وافلام



‏كالعادة.. و زي كل سنة بقضي ليلة رأس السنة في مكاني المفضل..السرير 🛏️

يلا اشوفكوا السنة الجاية ان شاء الله 👋



‏كل سنة وانتم طيبين ❄️☃️ Happy New Year

بكرة رأس السنة الميلادية 2020🎄

يارب تكون سنة جديدة سعيدة علينا كلنا 🙏😊

بس اشمعنى أول يناير/ كانون الثاني ؟! وازاي يبقى اسمه كانون الثاني وهو أول شهر ؟! ومن امتى بقى كدة ؟! 🤔

وليه كل تقويم ليه بداية مختلفة ؟!

‎#السماء_بيتي



‏في نهاية ديسمبر، ابتسم لسنة راحلة، انسى من مسحت من حياتك واستقبل من يريد الدخول لحياتك، قل للراحلين وداعًا وللقادمين أهلًا. اجعل منه نهاية قصة مؤلمة وبداية قصة سعيدة.

‎#راس_السنه_الميلاديه



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