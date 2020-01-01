تطورات خطيرة بالعراق.. متظاهرو الحشد الشعبي يحاولون اقتحام سفارة أمريكا.. واشنطن ترسل قوات وتؤكد حماية مواطنيها.. الخارجية العراقية ترفض اقتحام السفارة.. والتيار الصدري يكشف أسباب المظاهرات

المتظاهرون العراقيون يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية

إشعال النار في الباب الخارجي للسفارة

الدفاع الأمريكية تعلن إرسال مارينز لحماية السفارة.

الخارجية العراقية ترفض اقتحام السفارة وتؤكد مسؤولية العراق عن حمايتها

التيار الصدري: المظاهرات هدفها القضاء على التظاهرات الإصلاحية





اقتحم متظاهرون عراقيون موالون لإيران، الباحة الخارجية للسفارة الأمريكية في العراق بالمنطقة الخضراء، وقاموا بإشعال النيران في أبوابها.





وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها أرسلت قوات إضافية لحماية مواطنيها وسفارتها في العراق، فيما وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالة إلى العراقيين، في تغريدة على تويتر، عبر فيها عن دعمه للمتظاهرين العراقيين ضد النظام الحالي الذي تسيطر عليه إيران وذلك على غرار رسائل دعمه للتظاهرات التي تندلع في طهران.





وقال ترامب فى تغريدته: "لهؤلاء الملايين من الشعب العراقي الذين يريدون الحرية والذين لا يريدون أن تسيطر عليهم إيران وتتحكم بهم، هذا هو وقتكم!". وحمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية الهجوم على سفارة بلاده في بغداد، وقال: سنحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن الهجوم على السفارة في العراق.





من جهته أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، ورئيس الجمهورية، برهم صالح، بأن الولايات المتحدة ستحمي مواطنيها في العراق.





وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في بيان، أن "بومبيو أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من عبد المهدي وصالح"، حيث شدد بوضوح على أن "الولايات المتحدة ستحمي مواطنيها المتواجدين في العراق لدعم سيادته واستقلاله وستدافع عنهم".





وأضافت أورتاغوس أن "كلا من عبد المهدي وصالح أكدا لبومبيو أنهما سيتعاملان بجدية مع مسؤوليتهما وسيضمنان أمن وحماية الكوادر الأمريكيين وملكياتهم في العراق".





ومن ناحيتها، أكدت وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، أن العراق ملتزم بحفظ حُرمة السفارة الاميركية انسجامًا مع اتفاقيّة فيينا للعلاقات.





وقالت الوزارة في بيان، إنها تتابع "من كثب ما تشهده سفارة الولايات المتحدة الأميركيّة من تجمهر مُتظاهِرين أمام بوّابتها؛ احتجاجًا على القصف الذي تعرّضت له قطعات من الحشد الشعبيّ، وما أسفر عنه من ضحايا بين قتلى وجرحى.





وأكدت الخارجية العراقية على أنّ "البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض العراق محط احترام وتقدير عالٍ، وأنّنا ملتزمون بحفظ حُرمتها انسجامًا مع اتفاقـيّة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر، وقد دعا رئيس الوزراء الجميع إلى المُغادَرة فورًا بعيدًا عن هذه الأماكن، وشدَّد على أنَّ أيَّ اعتداء، أو استفزاز للسفارات، والممثليّات الأجنبيّة هو فعل ستمنعه القوات الأمنيّة بصرامة، ويُعاقِب عليه القانون بأشدّ العُقوبات"





وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على أن سفارة الولايات المتحدة في العراق لم يتم اقتحامها، مشيرة إلى عدم وجود خطط لاخلاء مبنى السفارة. وقالت الوزارة، إن "السفير الأمريكي لدى بغداد في رحلة خاصة مخطط لها مسبقا، وأنه سيعود إلى السفارة قريبا". وأضافت، أنه "لم تنتهك حرمة السفارة في بغداد"، مؤكدة "سلامة موظفيها وعدم وجود خطط لإخلاء السفارة".





ومن ناحيته، اعتبر "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن هنالك قرينة بأن تظاهرات اليوم أمام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، يراد بها انهاء تظاهرات الشعب الاصلاحية.





وقال العراقي، عبر صفحته ب‍الفيسبوك: "تلميح!!!.. تظاهرنا ضد الاحتلال من اول يوم حينما ارادوا تدنيس المقدسات في النجف الاشرف، وتظاهرنا ضده في كل عام، وطالبنا بعدم توقيع اتفاقية معهم، وطالبنا بغلق سفارة الشيطان الاكبر، كانوا في العلن يستهزؤون، وفي الاروقة يتوسطون لهم".









وأضاف: "اليوم صار العراق ساحة تظاهرات، واليوم صار العراق ساحة حرق للسفارات والبعثات الدبلوماسية، وكأن العراق هو البلد الوحيد الذي يضم السفارات والبعثات، ثم لا تنسوا ان كل الساسة جالسوا المحتل لا في السر بل في العلن بكل طوائفهم وانتماءاتهم اجمع... الا (قائدنا الصدر)، اليوم صاروا يصبون جام غضبهم على السفارة... فأين كنتم!!!؟".





وتابع: "لكن حسب تصوري والله العالم.. وخصوصا بعد ما سمعته من بعض قادة المليشيات ومن امام السفارة الأمريكية: ان السفارة هي المكان الحقيقي لدعم العصابات، ويعني بها: (الثوار)، وهذه قرينة على ان التظاهرات امام السفارة يراد بها انهاء (تظاهرات الشعب الإصلاحية)، لذا ادعو اخوتي (الثوار) للثبات والاستمرار على سلميتهم وعدم الاحتكاك بهم، ولا تحزنوا ولا تهنوا وان رأيتم (الخضراء) مفتوحة امامهم ومغلقة بوجوهكم.. فانتم اليوم على اسوارها وغدا سيكون الشعب فيها".





كما أعلن تحالف القوى في العراق عن رفضه محاولات اقتحام السفارة الامريكية في العاصمة بغداد، فيما دعا الحكومة إلى حماية البعثات الدبلوماسية. وذكر التحالف في بيان أن "تحالف القوى العراقية يؤكد رفضه محاولات الاعتداء واقتحام السفارة الأمريكية في بغداد"، مطالبًا الحكومة العراقية بـ "ضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البعثات الدبلوماسية".





وأضاف أن "هذه التصرفات لا تمثل توجهات العراق الرسمية او الشعبية، كما لا يمكن السماح لأي جهة بان تفرض سيطرتها أو إرادتها على بلد مثل العراق، أو أن تجازف بدوره ومكانته بهذه الطريقة، كما نعد هذا الأمر تطورا خطيرًا يسيء للعراق ومكانته، ويعرضه لعزلة دولية تؤثر على حاضره ومستقبله".





وأوضح التحالف، أنه " في الوقت الذي نؤكد فيه موقفنا الرافض لأي انتهاك للسيادة العراقية من قبل الآخرين أو الاعتداء على الشعب العراقي بأي شكل من الأشكال؛ فإننا نطالب بالمقابل بفرض القانون وعدم السماح لردود الأفعال غير المسؤولة من انتهاك نظام الدولة والاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية".



