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فن

أكرم حسنى يهنئ جمهوره بالعام الجديد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:30 م
اكرم حسنى
اكرم حسنى
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محمد بدران
هنأ الفنان اكرم حسنى جمهوره عبر حسابه على موقع "انستجرام" بمناسبة العام الجديد 2020

ونشر اكرم حسنى فيديو له عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: " سنة سعيدة عليكم ويارب و2020 تبقى سنة سعيدة علينا كلنا"

ويحضر أكرم حسني فيلم جديد بعنوان "العميل صفر" مع المخرج محمد سامى لبدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، إضافة الى استعداده لمسلسل "تيمون وبومبا" مع أحمد فهمى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى للعرض فى رمضان المقبل.

يذكر أن أكرم حسنى كان تعاقد مع المخرج شريف عرفة على تقديم فيلم سينمائى بعنوان "الأوضة الضلمة الصغيرة".

كشف أكرم حسنى أن المشروع تقرر تأجيله لظروف طارئة، وأنه اتفق مع منتج الفيلم وليد منصور على تحديد مصيره فى وقت لاحق.
أكرم حسنى يهنئ جمهوره بالعام الجديد
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