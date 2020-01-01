وزير الاتصالات: رقمنة الخدمات في مصر ترفع مستوى ما يقدم للمواطنين.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن رقمنة الخدمات في مصر تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأضاف عمرو طلعت خلال لقائه في برنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» أننا نعمل علي ربط نحو 33 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية.





وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الخدمات الالكترونية تنعكس إيجابيا على مختلف مؤشرات الاقتصاد المصري، مضيفا أن 22% زيادة في عدد الشركات الجديدة خلال 2019.





وأشار عمرو طلعت إلى أن البريد المصري لديه أكثر من 4 آلاف فرع على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن مصر الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا في جذب الاستثمارات الشركات الناشئة.



