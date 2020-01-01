بنك مصر ينفق 760 مليون جنيه لدعم المسئولية المجتمعية في العام المالي الماضي

أعلن بنك مصر برئاسة محمد الإتربي؛ عن إنفاق 760 مليون جنيه بمجال التنمية المجتمعية خلال العام المالي الماضي شملت قطاعات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجًا من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة؛ بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير العشوائيات.





وذكر تقرير صادر عن البنك، أنه سبق تقديم دعم بـ300 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأورمان، من خلال تبني المرحلة الثالثة من المستشفى تحت اسم "مبنى بنك مصر"، بالإضافة للعديد من المستشفيات الجامعية والحكومية منها؛ مستشفيات جامعة القاهرة، مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي أبو الريش الياباني ووحدة اللياقة والتأهيل.





يأتي ذلك بالإضافة الى مستشفيات جامعة عين شمس، مستشفى امراض وجراحات القلب والاوعية الدموية، مستشفيات جامعة أسيوط، معهد جنوب مصر للأورام، ومستشفيات جامعة الزقازيق "قسم عمليات جراحة المخ والأعصاب "، مستشفيات جامعة جنوب الوادي، مستشفى الطوارئ والحوادث، ومعهد تيودور بلهارس ومستشفى سبورتنج للتأمين الصحي للطلبة بالإسكندرية ومستشفى حميات الشرقية ومستشفى الأحرار بالشرقية ومستشفى الأقصر الدولي.





بخلاف مساهمة البنك لدعم تكاليف العمليات الجراحية لغير القادرين من مرضى القلب والحروق والعيون وتوفير العلاج لمرضى فيروس سي ودعم مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، هذا بخلاف خدمة القوافل الطبية في العديد من القرى.





وشارك البنك في دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة مسببات العمى بـ 80 مليون جنيه من خلال دعمه لمشروع "نور حياة" الذي يقوم بتنفيذه صندوق تحيا مصر؛ ودعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وافتتاح مبنى بنك مصر بالمدينة وجاء استكمالًا للبروتوكول الذي قام البنك بتوقيعه لدعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.



